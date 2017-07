Spotify on kirkas ykkönen – Tuplasti suurempi kuin Apple Music

ei voi kehuskella liiketoimintansa kannattavuudella, mutta ainakin se voi sanoa olevansa alansa suurin. Suoratoistopalvelulla on tätä nykyään jo 60 miljoonaa maksavaa asiakasta , kun seuraavaksi lähimmällä kilpailijalla () kuuntelijakunta on 27 miljoonaa käyttäjää.

Maksavien kuuntelijoiden lisäksi Spotifyta käyttää suuri joukko ilmaiskäyttäjiä, jotka tuovat rahaa sisään mainostulojen kautta. Ilmaiskäyttäjiä on 80 miljoonaa, joten yhteensä Spotifyta käyttää ympäri maailman 140 miljoonaa käyttäjää. Ilmaiskäyttäjien ja maksavien käyttäjien suhde on kehittynyt Spotifyn ja artistien kannalta parempaan suuntaan, vielä vuosi sitten kun Spotify juhli 100 miljoonan käyttäjän rajapyykin rikkoontumista, vain 30 prosenttia oli maksavia asiakkaita.Nyt jo 42 prosenttia käyttäjistä maksaa palvelun käytöstä.Palvelun kasvun ylläpitämiseksi Spotify tiirailee uusia laajentumiskohteita. Bloombergin mukaan Spotify harkitsee vakavasti panostavansa paljon enemmän podcasteihin, jotka nykyisellään ovat hyvin pitkälle Applen hallinnassa. Spotifyn etuna on laaja kuuntelijapohja, joten musiikinkuuntelijoita on mahdollisesti helppo houkutella myös podcastien pariin.Spotify aikoo lähiaikoina listautua pörssiin. Tätä varten yhtiö on neuvotellut uusia lisenssisopimuksia levy-yhtiöiden kanssa