HBO joutui tietomurron kohteeksi – Game of Thronesista vuoti tietoja

Viihdejätti HBO Viihdejätti on joutunut tietomurron kohteeksi, minkä seurauksena ilmeisesti 1,5 teratavun edestä dataa on joutunut vääriin käsiin. HBO kertoo aloittaneensa tapauksen tutkinnan.

Tietomurron seurauksena verkkoon on vuodettu tähän mennessä tulevat jaksot Ballers- ja Room 104 -sarjoista. Lisäksi verkkoon on livahtanut kirjoitettua materiaalia Game of Thronesin nykyisen kauden neljännestä jaksosta. Tulevia jaksoja Game of Thronesista ei ole kuitenkaan päätynyt luvattomaan nettilevitykseen. Vuotajien mukaan lisää on tulossa myöhemmin.



HBO ei itse kommentoi mitä sisältöä on mahdollisesti joutunut vääriin käsiin, mutta myöntää tietomurron todella tapahtuneen.



Huhtikuussa Netflix joutui myös tietovuodon kohteeksi, kun hakkeri julkaisi Orange Is the New Black -sarjan viidennen tuotantokauden jaksoja netissä. Hollywoodin suurin tietomurto sattui kuitenkin vuoden 2014 lopulla, joka sai Sonyn elokuvastudion hetkeksi polvilleen.