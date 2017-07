Apple ei tapa iPodia vieläkään – Kaksi mallia siivottiin pois myynnistä

Älypuhelimien ja suoratoistopalveluiden myötä kuluttajilla on ollut melko vähän syitä ostaa MP3-soittimia, minkä takia iPodien myyntikin on kuihtunut vuosi vuodelta pienemmäksi. Applen tavoitteena itse asiassa on ollutkin kannibalisoida iPodien myyntiä iPhonella, joka esiteltiin 10 vuotta sitten musiikkisoittimena, jolla voi myös kommunikoida.