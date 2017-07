Vieläkin nopeampaa on tulossa – USB 3.2 -standardi valmistuu pian

Jotta kehitys ei pysähtyisi, luodaan vähän väliä uusia tiedonsiirtostandardeja nopeampaa ja tehokkaampaa tiedonvälitystä varten. Jotta kehitys ei pysähtyisi, luodaan vähän väliä uusia tiedonsiirtostandardeja nopeampaa ja tehokkaampaa tiedonvälitystä varten. USB:kin on etenemässä 3.2-versioon tulevan syksyn aikana.

Uutta USB 3.2 -standardissa on tuki moniväyläiselle tiedonsiirrolle, jolloin kahden tekniikkaa tukevan laitteen välillä voidaan siirtää tietoa samanaikaisesti kahta 5 tai 10 gigabitin väylää pitkin. Näin ollen maksimitiedonsiirtonopeus USB 3.2:ssa on 20 gigabittiä sekunnissa. Uusi tiedonsiirtostandardi on yhteensopiva nykyisen USB Type-C -portin kanssa, joten kaapeleiden uusimiselle ei ole tarvetta.



Standardi on nyt viimeisessä tarkastusvaiheessa ja lopulliset spesifikaatiot julkistetaan tämän vuoden syyskuussa. USB 3.2:ta tukevien laitteiden yleistyminen alkanee siis ensi vuoden puolella.