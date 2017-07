Trump kehuu – Apple rakentaa kolme valtavaa tehdasta Yhdysvaltoihin

Apple rakentaa Yhdysvaltoihin kolme suurta tuotantolaitosta, väittää Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Wall Street Journalin haastattelussa. rakentaa Yhdysvaltoihin kolme suurta tuotantolaitosta, väittää Yhdysvaltain presidentti

Trumpin mukaan Applen toimitusjohtaja Tim Cook on luvannut hänelle, että Apple etenee suunnitelmissaan rakentaa tuotantolaitoksia Yhdysvaltoihin. Alkutuotannon ja kokoonpanoteollisuuden vahvistaminen Yhdysvalloissa on ollut Trumpin talouspolitiikan kulmakiviä ja Trumpin omastakin mielestä hänen politiikkansa ei ole onnistunut täysin, ellei hän saa Applea lisäämään tuotantoa Yhdysvalloissa.



Vielä ei ole paljastettu millaista tuotantoa Apple aikoisi Yhdysvaltoihin rakentaa tai minne laitokset sijoittuisivat. Trumpin kannalta voisi olla tärkeää, että tuotantolaitokset rakennettaisiin maan keskiosiin. On mahdollista, että Apple ei aio tehdä muutoksia iPhonen tai iPadin tuotantoon, joka on keskitetty Aasiaan.



Sen sijaan Apple voisi olla kiinnostunut rakentamaan laitoksia uutta tuotantoa varten, esimerkiksi sähköautojen ja niiden akkujen tuotanto voisi olla järkevää Yhdysvalloissa. Ainakin Tesla on toiminut näin ja Yhdysvalloissa on jo valmiiksi pitkät perinteet autojen kokoonpanosta.