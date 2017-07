Odotettu uutinen – Adobe lopettaa Flashin kehittämisen 2020

Vielä on siis kolme vuotta aikaa korvata omalla verkkosivulla olevat Flash-toteutukset HTML5-pohjaisella tai muulla ratkaisulla. Kokonaan Flashia ei kuitenkaan unohdeta multiin tuolloinkaan, sillä Adobe on luvannut tarjota tietoturvapäivityksiä tärkeimmille yhteistyökumppaneilleen, kuten Applelle, Microsoftille, Mozillalle ja Googlelle. Uusia ominaisuuksia ei ole kuitenkaan tulossa, eikä Flashia uudisteta muutoinkaan, joten teknologia rapistuu hiljalleen ajan myötä.Jo nyt useimmat verkkoselaimet karsastavat verkkosivuille lisättyjä Flash-elementtejä. Mainostajat ovat tästä syystä jo jonkin aikaa tehneet töitä siirtyäkseen muihin tekniikoihin ja medioiden toistoratkaisutkin alkavat olla jo hyvin pitkälle HTML5-pohjaisia. Esimerkiksi Yle Areenassa siirryttiin pois Flashista kesäkuun lopussa Flashin hidas kuolema on varsin voimakkaasti kytköksissä siihen, että Apple ei halunnut tukea sitä omissa mobiililaitteissaan. Perusteluina käytettiin virrankulutusta ja tietoturvaa. Adobe ilmoittikin vuonna 2011, ettei se aio enää kehittää Flashia mobiililaitteille . Applen laitteet hallitsivat mobiilia datasiirtoa, minkä takia iPhonelle ja iPadillä on ollut markkinaosuuteen nähden suurempi vaikutus mobiili-Flashin tulevaisuuteen. Koska Internetin selaaminen on siirtynyt suuressa määrin mobiiliin, johti se samalla Flashin painoarvon pienenemiseen myös tietokoneille tarkoitetuissa palveluissa.