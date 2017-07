32 vuotta Windowsissa – Microsoft poistaa Paintin syksyllä

Microsoft aikoo poistaa legendaarisen Paint-piirustusohjelman Windows 10:stä syksyllä julkaistavan aikoo poistaa legendaarisen-piirustusohjelman:stä syksyllä julkaistavan Fall Creators Update -päivityksen myötä

Muutos on haikea, sillä Paint on ollut osa Windowsin oletusohjelmavalikoimaa vuodesta 1985 lähtien. Alkunsa se sai Windows 1.0:aa varten lisensoidusta ZSoftin PC Paintbrush -ohjelmistosta ja Windows 98:sta lähtien ohjelma on osannut tallentaa kuvia JPEG-tiedostomuodossa. Vaikka ohjelma ei häikäisen monipuolisuudellaan, niin askeettinen ohjelma vetoaa siitä huolimatta tiettyihin ihmisiin ja Paint-taiteesta on tullut omanlainen muoti-ilmiö.



Kokonaan ilman piirustusohjelmaa Windows 10 ei jää syksyn jälkeen, vaan Paint on tarkoitus korvata kolmiulotteisen kuvanmuokkauksen mahdollistavalla Paint 3D:llä. Kovimmat Paint-fanit voivat kuitenkin jatkossakin ladata ohjelman Windows Store -sovelluskaupasta. Ohjelman aktiivinen kehitys on kuitenkin loppumassa.



Microsoft aikoo myös poistaa Outlook Express -ohjelman Windowsista. Sen korvaaja on Windowsin Mail-sähköpostiohjelma.