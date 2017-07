Kiina aikoo päihittää Yhdysvallat tekoälyssä – Esitteli kunnianhimoisen ohjelman

Kiinan valtioneuvosto on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen , jonka mukaan maa olisi tekoälytutkimuksen johtava valtio vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on rakentaa tekoälyn ympärille kokonainen teollisuussektori, jonka arvo olisi rahassa mitattuna ainakin 150 miljardia dollaria.

Tavoite tarkoittaa sitä, että Kiina aikoo panostaa tekoälyä kehittävien yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen sekä samalla uudistaa hallintoa ja puolustustaan niin, että niissäkin hyödytään kokonaisvaltaisesti tekoälyn mukanaan tuomista tehokkuudesta ja paremmasta kilpailukyvystä.Tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi Kiina aikoo kehittää kansallisen investointisuunnitelman, jolla tuetaan tekoälyyn liittyviä kunnianhimoisia projekteja, kasvuyrityksiä sekä tutkimushankkeita. The New York Timesin mukaan Trumpin hallinto on toiminut päinvastaisesti ja leikannut tekoälyn kehittämiseen liittyvien tutkimushankkeiden rahoitusta.Kaupallisessa mielessä tekoälyn hyödyntämisessä edellä ovat yhdysvaltalaiset yritykset, kuten Google, Microsoft, Amazon, Apple ja Nvidia. Investointisuunnitelmien ja mahdollisten protektionististen toimien avulla Kiina yrittänee hyödyntää omaa valtavaa sisämarkkinaansa kiriäkseen Yhdysvaltojen ohi tekoälyssä. Jo tavoitteen julkistaminen voi itsessään kiihdyttää tekoälyn tutkimusta Kiinassa: Kansalliset tavoitteet otetaan aina hyvin vakavasti ja yksityiset sijoittajat voivat nyt ohjata varojaan nimenomaan tekoälyä kehittäviin start upeihin.