Piraattikirjeiden tehtailusta puhtaat paperit – Hedman Partnersilla ei syytä muuttaa toimintaa

Suomen Asianajajaliiton alainen valvontalautakunta ja Helsingin hovioikeus ovat antaneet piraattikirjeitä tehtailleelle Hedman Partnersille puhtaat paperit, uutisoi Kauppalehti. Asianajotoimistolle työskentelevän Joni Hatanmaan toimintatapoja on moitittu useaan otteeseen epärehellisiksi, perusteettomiksi ja uhkaaviksi. alainen valvontalautakunta ja Helsingin hovioikeus ovat antaneet piraattikirjeitä tehtailleellepuhtaat paperit, uutisoi Kauppalehti. Asianajotoimistolle työskentelevän Joni Hatanmaan toimintatapoja on moitittu useaan otteeseen epärehellisiksi, perusteettomiksi ja uhkaaviksi.

Valituksilla ei ole ollut kuitenkaan vaikutuksia Hedman Partnersin toimintaan, sillä valvontalautakunnan päätösten perusteella Hedman Partners ja asianajaja Joni Hatanmaa ovat toimineet hyvän asianajotavan mukaisesti. Toimintatapaa on tarkasteltu valvontalautakunnassa vuosien 2015-2017 välisenä aikana jo yhdeksän kertaa. Yksi päätöksistä on ollut langettava, mutta se kumottiin kesäkuussa Helsingin hovioikeudessa.



Lautakunnalla on valmistelussa parhaillaan kolme valvonta-asiaa liittyen Hedman Partnersin lähettämiin kirjeisiin. Yksi valmistelussa oleva valitus on Asianajajaliiton hallituksen vireille laittama. Se ei koske Hedman Partnersin toimintaa sinänsä, vaan laskutuksen määrää.