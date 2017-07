Britanniassa koptereille vaaditaan rekisteröintiä ja tutkintoa

Ison-Britannian hallitus on ilmoittanut laittavansa liikkeelle aloitteen, joka määräisi tarpeeksi suuret kopterit eli niin sanotut dronet rekisteröitäväksi. Lisäksi koptereiden ohjaajien pitäisi käydä läpi jonkinlainen lentotutkinto, hallitus on ilmoittanut laittavansa liikkeelle aloitteen, joka määräisi tarpeeksi suuret kopterit eli niin sanotut dronet rekisteröitäväksi. Lisäksi koptereiden ohjaajien pitäisi käydä läpi jonkinlainen lentotutkinto, kertoo BBC

Ajatuksena on varmistaa ilmatilan turvallisuus, kun kopteriharrastus on kasvanut vuosi vuodelta yhä suuremmaksi. Suurempia onnettomuuksia kopterit eivät ole aiheuttaneet ainakaan vielä, mutta muutamia lähellä piti tilanteita on sattunut kun oikeat lentokoneet ja kauko-ohjattavat kopterit ovat lennelleet samalla alueella. Lisäksi kopereita on alettu käyttää huumeiden salakuljettamiseen vankiloihin.



Toiminnan sääntelyn avulla hallitus haluaa varmistaa, että koptereiden lentäjät ovat tietoisia Britannian ilmailulainsäädännöstä. Ehdotuksen mukaan kuitenkin alle 250 gramman painoiset kopterit olisivat edelleen sääntelyn ulkopuolella.



Johtava kopterimerkki DJI pitää Britannian suunnitelmia kannatettavina ja hyvänä laajennoksena no-fly-alueille. Yhtiön mielestä koptereiden lennättäminen pitää olla suurelle yleisölle mahdollista, mutta samaan aikaan sen pitää olla myös turvallista.