Windows levittäytyy kaikkialle – Tältä näyttää Windows termostaatissa

Älypuhelinbuumin laantuessa teknologiayhtiöiden fokus on siirtynyt levittämään langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia arkipäiväisempiin laitteisiin, joissa tiedonkäsittelyllä saadaan aikaa uusia mahdollisuuksia. Microsoft on vahvasti mukana IoT-trendissä Windows 10 IoT Core -käyttöjärjestelmän muodossa.

Yksi esimerkki Microsoftin IoT-käyttöjärjestelmän hyödyntämiskohteista on Johnson Controlsin luoma GLAS-älytermostaatti, jonka kautta huoneen lämpötilaa tai tuulettimien toimintaa voi säätää läpinäkyvän kosketusnäytön kautta. Lisäksi tarjolla on tietysti Cortana-avustaja, jonka kautta laitetta voi ohjata pelkän puheen voimalla. Termostaatti seuraa huoneen käyttöä ja säätää ilman lämpötilaa sen mukaan energian säästämiseksi.



Toistaiseksi ei ole tietoa koska GLAS aiotaan tuoda markkinoille tai kuinka paljon sen maksaa.



Microsoftin tavoitteena on laajentaa Windows 10 IoT Coren käyttöä moniin muihinkin kodinkoneisiin. Esimerkiksi leivänpaahtimissa, jääkaapeissa tai mikroaaltouuneissa voidaan nähdä Windows-käyttöjärjestelmä.