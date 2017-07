Facebook on ottanut käyttöön jälleen uuden yhteisöllisen ominaisuuden, jonka avulla kiinnostavat henkilöt, yhteisöt tai brändit voivat olla tiiviimmin yhteydessä faneihinsa. Ominaisuuden nimi on Groups for Pages. on ottanut käyttöön jälleen uuden yhteisöllisen ominaisuuden, jonka avulla kiinnostavat henkilöt, yhteisöt tai brändit voivat olla tiiviimmin yhteydessä faneihinsa. Ominaisuuden nimi on

Ominaisuus voi aiheuttaa hämmennystä, sillä ryhmien (Group) ja sivujen (Pages) väliset erot eivät ole välttämättä kaikkien Facebook-käyttäjien tiedossa. Näiden kahden samankaltaisen asian yhdistäminen uudeksi yhteydenpitokanavaksi voi siis vaikuttaa epämääräiseltä.



Sivujen ajatuksena on tarjota viestintäkanava yrityksille ja yhteisöille. Page-sivun voi luoda ainoastaan toimintansa jollain tapaa vakiinnuttanut yhteisö. Ryhmät on sen sijaan tarkoitettu lähinnä samanmielisten ihmisten keskinäiseen viestittelyyn, jolloin niiden luomiseen ei ole yhtä tiukkoja vaatimuksia. Näin ollen Groups for Pages -ryhmiin on tarkoitus koota vapaata keskustelua tietyn yhteisön alaisuuteen.



Tavoitteena on tarjota foorumia muistuttava keskustelupalsta artisteille, urheiluseuroille tai vaikkapa uutispalveluille.