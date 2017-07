Tältä näyttää uusi Atari-pelikonsoli

Kesäkuussa Atari julkaisi lyhyen kiusoitteluvideon, jolla se yritti herättää nettikansan mielenkiintoa tulevaa konsolijulkaisua varten. Legendaariselle brändille löytyy edelleen oma kannattajakuntansa ja Nintendon minikonsolit ovat osoittaneet, että retropelikoneille on valtavasti kysyntää. Kesäkuussajulkaisi lyhyen kiusoitteluvideon, jolla se yritti herättää nettikansan mielenkiintoa tulevaa konsolijulkaisua varten. Legendaariselle brändille löytyy edelleen oma kannattajakuntansa ja Nintendon minikonsolit ovat osoittaneet, että retropelikoneille on valtavasti kysyntää.

Nyt Atari on esitellyt kokonaisuudessaan tulevan konsolin ulkonäön. Uuden konsolin esikuvana on toiminut Atari 2600, mutta mitenkään orjallisesti alkuperäisen pelikoneen muotoilua ei ole kopioitu. Puinen yksityiskohta etupaneelissa antaa kuitenkin herättää nostalgisia tunnelmia. Konsolista tulee kuitenkin saataville myös lasisella etupaneelilla varustettu versio.



Atariboxissa on SD-korttipaikka, HDMI-portti ja USB-liitännät.



Ajatuksena on, että konsolin hankkimalla pääsisi pelaamaan vanhoja klassikkopelejä, mutta niiden lisäksi myös tarjolle tulisi nykyaikaisempaa sisältöä. Hinta- tai saatavuustietoja ei vielä paljastettu. Lisäksi tarkempi pelikatalogi on vielä salaisuus.