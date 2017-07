Britannia piilottaa nettipornon alaikäisiltä

Britanniassa aiotaan piilottaa Britanniassa aiotaan piilottaa nettiporno kaikilta alaikäisiltä ensi keväänä . Mahdottomalta tuntuva toimenpide toteutetaan käytännössä vaatimalla aikuisviihdepalveluita ottamaan käyttöön maksukorttitarkistukseen perustuva ikävarmennusmenetelmä.

Tällä tavalla brittipoliitikot toivovat tekevänsä Internetistä aiempaa turvallisemman paikan alaikäisille. Alaikäiset eivät näkisi netissä aikuisviihdettä ennen kuin täyttävät 18-vuotta, paitsi jos he rekisteröityvät palveluihin vaikkapa vanhempien maksukorteilla. Ikätarkistus on osa jo hyväksyttyä Digital Economy Act -lakia ja varmennusvaatimus aiotaan ottaa kattavasti käyttöön huhtikuussa 2018.



Varmennusta on vastustettu muun muassa yksityisyydensuojan takia. Nettipalveluihin syntyy tietokannat henkilöistä ja niihin liitettävistä mieltymyksistä, joiden vuotaminen julkisuuteen voisi haitata ihmisten elämää hyvinkin paljon. On myös melko kyseenalaista miten pääsyä aikuisviihteeseen aiotaan käytännössä kontrolloida. Aikuisviihteeseen pääsee monien sellaistenkin palveluiden kautta käsiksi, mitkä eivät suoranaisesti edes liity nettipornon levitykseen.