Tässäkö on pakkohankinta kaikille Star Wars -faneille – Disney esitteli AR-lasit

Joulukuussa julkaistava Star Wars: The Last Jedi -elokuvan julkaisu tulee olemaan oheiskrääsämyynnin kannalta yksi tämän vuoden kuumimpia hetkiä ja omaa palaa jaossa olevasta kakusta havittelee yksi jos toinenkin.

Esimerkiksi Lenovo on lyöttäytynyt Disneyn kanssa kimppaan ja demonnut Star Wars: Jedi Challenges -tuotetta, jossa Tähtien sota -maailmaan voi uppotua AR-lasien ja niille kehitetyn älypuhelinsovelluksen kautta. Varsinainen tuote on läpinäkyvillä näytöillä varustetut katselulasit, joissa esitetään älypuhelimeen asennettavan sovelluksen tuottamaa kuvaa. Laseille on luotu myös "valomiekka", jota pääsee heiluttelemaan pelin tiimellyksessä.



Ohjelmasta ja sille luoduista laseista ei tiedetä paljoakaan vielä, sillä tuotteesta on julkaistu vain pieni sneak peek -video. Disney ei itsekään vielä kaikkia yksityiskohtia, sillä ne on tarkoitus hakata kiveen vasta tulevien kuukausien aikana. Tuotteelle ei ole annettu vielä hintaa tai julkaisupäivää.