Netflix voitti striimipalveluiden kilpailun Emmy-ehdokkuuksista – lukemat jo lähes HBO:n tasolla

Parhaan draamasarjan kategoriassa kisailevat tänä vuonna(AMC),(Netflix),(Hulu),(Netflix),(Netflix) ja(NBC).Netflixiltä pääkategorioissa ehdokkaita ovat myösja. Hululta ehdokkuuksia sai The Handmaid's Talen lisäksi myösja AmazoniltaHBO keräsi 110 ehdokkuutta. Huomionarvoista on kuitenkin, että suursarja Game of Thrones ei ollut mukana tänä vuonna, koska sarjan seitsemäs tuotantokausi käynnistyy tavallista myöhemmin . Sen sijaan scifisarjakeräsi peräti 22 ehdokkuutta.Striimipalveluiden noususta kertoo se, että kaksi vuotta sitten Netflix sai 92 ehdokkuutta vähemmän kuin HBO ja nyt vain 19 ehdokkuutta vähemmän. Kaikki Emmy-ehdokkaat näkee esimerkiksi IMDb-sivustolta