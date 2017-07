Bloomberg: Facebook julkaisee huippuedullisen ja langattoman Oculus VR -laitteen

Nyt Bloomberg on saanut tietoonsa, että Facebook valmistautuu julkaisemaan Oculusin uutta virtuaalitodellisuuslaitetta, joka mahdollistaa VR-kokemuksen entistä useammalle. Nykyinen Oculus VR maksoi aluksi noin 600 dollaria, hiljattain Facebook on tiputtanut hintaa 400 dollariin, mutta tulevassa laitteessa hintaa on onnistuttu painamaan paljon alemmas.Tietojen mukaan hintaa on tiputettu nykyisestä peräti puoleen eli uusi laite maksaisi vain 200 dollaria, joka on erittäin halpa nykyisiin VR-laitteisiin verrattuna. Erityisesti koska uusi virtuaalikypärä on niin kutsuttu standalone-laite eli ei tarvitse erillistä tietokonetta tai muuta laitetta sisällön toistamiseen. Esimerkiksi älypuhelimia hyväksikäyttäviä VR-koteloita saa sen sijaan pilkkahintaan.Pacific-koodinimellä sisäisesti tunnettu laite on väitetysti kevyempi ja pienempi versio nykymallista. Se painaa tietojen mukaan vähemmän kuin esimerkiksi Gear VR, mutta designia ei ole vielä täysin viimeistelty.Bloombergin lähteen mukaan Facebook toivoo laitteen mullistavan virtuaalitodellisuuslaitteet samalla tavoin kuin iPhone uudisti älypuhelimet 10 vuotta sitten. Odotukset ovat ainakin korkealla, mutta joudumme odottamaan julkaisua ainakin 2018 vuoden puolelle.