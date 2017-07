Oculus Riftin saa nyt erittäin edullisesti – Täältä se kannattaa tilata

Facebook on laskenut kesän kunniaksi Oculus Rift -virtuaalilasien hintaa. Summer of Rift -kampanjan kautta Rift-lasit ja niille suunnitellut Touch-ohjainparin sekä Xbox One -ohjaimen saa hankittua on laskenut kesän kunniaksi-virtuaalilasien hintaa.-kampanjan kautta Rift-lasit ja niille suunnitellut Touch-ohjainparin sekä-ohjaimen saa hankittua vain 449 euron pakettihintaan Oculuksen verkkokaupasta

Tämä on jo toinen kerta lyhyen aikavälin sisällä kun Oculus Riftin hintaa alennetaan. Talvella Riftistä ja Touch-ohjaimista sai maksaa yhteensä 798 dollaria, mutta maaliskuussa Oculus laski paketin hintaa 598 dollariin. Nyt jälleenmyyntihinta on Yhdysvalloissa paketille vain 399 dollaria eli hinnasta on sulanut noin 50 prosenttia.



Oculuksen mukaan kevään ensimmäisen alennuksen jälkeen yhtiö näki selvästi, että hinta on jarruttanut Rift-lasien kysyntää. Nyt yhtiö haluaa tarjouskampanjalla testata kysyntää massamarkkinoihin paremmin vetoavalla hinnoittelulla. Tavoitteena on kasvattaa ekosysteemin kokoa, jotta pelien kehittäminen olisi aiempaa houkuttelevampaa.



Toinen tapa nähdä alennukset on se, että Oculus Rift -lasien kysyntä ei ole asettunut sille tasolle kuin alun perin toivottiin. Tämän takia lasien hintaa on jouduttu laskemaan ankarasti. Kilpailu alalla käy kuumana, sillä Riftin kanssa asiakkaista kisaa HTC Vive sekä Sonyn PlayStation VR.