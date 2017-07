Rajoitukset ovat jo käytössä, mutta alan harrastajien keskuudessa on levinnyt muokkausohjeita, joiden avulla koptereilla voi lentää myös. Venäläinen Coptersafe-yritys on myynyt rajoituskiertopalvelua. Harrastajat selvittivät kiertomenetelmän toimintaperiaatteen ja ovat jakaneet ilmaisia-ohjeita lentonopeuteen, -alueisiin ja -korkeuteen liittyvien rajoitusten ohittamiseksi.DJI muistuttaa että modifioinnin jälkeen yhtiö ei ota enää vastuuta kopterin toiminnasta. Yhtiö on lisäksi aloittanut ohjelmistopäivityksen jakelun, missä tilkitään kierto-ohjeissa käytetyt ohjelmistohaavoittuvuudet.Tilanne on herättänyt keskustelun siitä miten paljon DJI voi puuttua harrastajien lentotoimintaan. Harrastajien ja kuluttajien näkemyksen mukaan heillä itsellään kuuluisi olla oikeus lentää haluamallaan tavoilla.Suomessakaan kopteria ei saa lennättää missä tahansa . Lain sallimillakin alueilla kannattaa kysyä kiinteistön omistajan lupa, ettei omaa kopteria ammuta tuliaseella kenttään.