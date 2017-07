Tällä pienellä mokkulalla mittaat mitä autossasi tapahtuu ajon aikana

Tällainen kyttäysverotus tietysti nosti ihmisten karvat pystyyn, mutta yksityiskäytössä datan kerääminen omasta ajamisesta voi olla ihan hyödyllinen ajatus. Datan pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä omista ajotottumuksista ja mahdollisesti korjata havaitsemiaan puutteita. Lopputuloksena voi olla turvallisempi tai taloudellisempi ajotyyli. Tällainen itsensä mittaaminen on jo hyvin yleistä liikunnan saralla.Yhdysvaltalainen hakkeri George Hotz on kehittänyt oman tiiminsä kanssa autoon kiinnitettävän Panda-mokkulan, jonka avulla auton sensoreiden tuottaman datan saa kerättyä talteen. Panda kiinnitetään auton OBDII-porttiin ja data välitetään eteenpäin joko langattomasti Wi-Fin avulla tai USB-porttia pitkin. Panda yhdistetään älypuhelimeen, johon on asennettu dataa tallentava Chffr-sovellus (Android ja iOS).Kerätyllä tiedolla ei ole paljoakaan arvoa sinänsä, vaan käyttäjän kannalta hyödyllisiä tuloksia saadaan vasta kun tietoa analysoidaan. Analysointia varten Hotzin Comma.ai-tiimi on kehittänyt Cabana-nimisen palvelun