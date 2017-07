Virtuaalitodellisuus tulee myös nettiin – Apple mukana kehittämässä standardia

Vaikka mobiilisovelluksista on tullut erittäin vahva sisällönjakelualusta, on perinteiselle web-pohjaisellekin sisällöille edelleen paljon kysyntää ja tarvetta. Virtuaalitodellisuudesta on povattu uutta sisältöformaattia, joten on vain luonnollista että sen esittämiseen luodaan oma web-standardi. Vaikka mobiilisovelluksista on tullut erittäin vahva sisällönjakelualusta, on perinteiselle web-pohjaisellekin sisällöille edelleen paljon kysyntää ja tarvetta. Virtuaalitodellisuudesta on povattu uutta sisältöformaattia, joten on vain luonnollista että sen esittämiseen luodaan oma web-standardi.

Kyseistä standardia kehitetään parhaillaan WebVR-nimellä Web3C-konsortion projektina. Rajapinnan ansiosta nettipalvelut voivat lisätä sivuilleen virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä pelejä tai esimerkiksi 360 asteen videoita, jotka reagoivat katsojan pään liikkeisiin. Googlella on luonnollisesti laaja edustus WebVR-työryhmässä, sillä onhan sen hallussa markkinoiden käytetyin verkkoselain (Chrome) sekä maailman suosituin nettivideopalvelu (YouTube).



Apple on ollut varsin passiivinen VR-sisältöjen suhteen, mutta WWDC:ssä yhtiö teki ison loikan tällä saralla niin ohjelmistojen kuin Mac-tietokoneidenkin osalta. Yhtiö näyttää myös aktivoituneen WebVR:n kehityksessä, sillä yhtiö nimennyt työryhmään kaikkiaan kolme jäsentä. Sinänsä nimitykset eivät ole osoitus sitoutumisesta mihinkään, mutta Apple selvästi näkee WebVR:n potentiaalisena teknologiana.



WebVR-työryhmässä on mukana myös suomalaisväriä, muun muassa Pixelfacen Jaakko Manninen ja Intelin Anssi Kostiainen ovat kehittämässä standardia.