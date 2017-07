Samsungin tuleva virtuaalitodellisuuslaite kuvissa

Lähestymistavat poikkeavat toisistaan tosin valtavasti. Samsungin Gear VR käyttää hyväkseen yhtiön huippupuhelimia, Googlen Cardboard on huippuedullinen pahvikotelo ja HTC Vive on puolestaan täysin yksin toimiva (standalone) VR-laite.Yhtiöt tietysti kehittävät jatkuvasti parempia toteutuksia ja yhdestä niistä nyt melkoisesti lisää kerrottavaa. Virtuaalitodellisuusyhtiö Visual Camp kertoo kuvien avustuksella Samsungin laitteesta, joka kantaa nimeä ExynosVR III. Oheisissa kuvissa esiintyvä laite on HTV Viven tavoin standalone-laite, joka sisältää paitsi vakuuttavaa laitteistoa niin myös mm. silmienseurannan.Kyseessä on ilmeisesti kolmannen sukupolven laite ja se sisältää 10 nanometrin prosessilla valmistetun ilmeisimmin laitteelle kustomoidun järjestelmäpiirin, joka tarjoaa mm. neljä A53-ydintä, kaksi M2-ydintä ja Mali G71 MP20 -grafiikkapiirin. Se muistuttaa kovasti Samsungin uusinta Exynos 9 Octa 8895 -piiriä, jota ei ole vielä markkinoilla nähty.Laite tarjoaa kaksi WQHD+-näyttö 90 hertsin taajuudella tai yhden 4K-resoluution näytön 75 hertsin taajuudella.Tässä vaiheessa ei ole tietoa missä vaiheessa laite on tulossa markkinoille, mutta vaikuttaa siltä, että se on pian valmis parrasvaloihin.