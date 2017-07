WSJ: Samsungin älykaiutin haastaa Applen, Googlen ja Amazonin

Samsungilla on kuitenkin kiinnostusta tietysti myös oman Bixby-avustajan tuomiseen myös Galaxy-älypuhelinten ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin. Wall Street Journal kertookin, että Samsungilla on kehitteillä Bixby-kaiutin, joka haastaa niin Googlen, Applen kuin Amazoninkin jo esitellyt älykaiuttimet.Applen HomePodin, Googlen Google Homen ja Amazonin Echon haastaja kantaa koodinimeä Vega, mutta tässä vaiheessa siitä ei tiedetä juurikaan muuta. Toisaalta laite on todennäköisesti hyvin lähellä olemassa olevia ratkaisuja ja kiinnostavin kysymys lienee on, että löytyykö laitteesta näyttöä. Ottaen huomioon, että Samsung on maailman johtavia paneelivalmistajia, niin voisi olettaa, että laitteessa on komea OLED-näyttö.Bixbyn julkaisu Galaxy S8 -älypuhelimen ohessa ei kuitenkaan ole ollut lainkaan kivuton, ja monissa maissa se ei ole käytössä lainkaan. Monien mielestä sovellus on vielä niin lapsen kengissä ettei sitä olisi ollut syytä tuoda puhelimeen lainkaan – puhumattakaan, että sille omistetaan kokonaan yksi fyysinen nappi laitteessa.WSJ:n lähteet eivät ole kertoneet laitteen julkaisuaikataulua.