Game of Thronesin viimeisessä kaudessa elokuvamittaiset jaksot?

Game of Thrones on vuosien ajan ollut yksi maailman katsotuimmista televisiosarjoista. Tämä on selvinnyt erityisesti piraattisivustojen latauslistoista, joissa jaksot ovat olleet jatkuvasti kärjessä.

Sarja jatkuu HBO:lla taas vajaan parin viikon päästä, mutta monille kausien lyhyys on ollut pettymys. Uudet tiedot kuitenkin kertovat, että loppua kohden jaksojen pituus voi kasvaa, vaikka määrä vähenee.16. päivä kuluvaa kuuta alkava uusi kausi on vain seisemän jakson mittainen, kun tavallisesti katsottavaa kaudessa on ollut kymmenen jakson verran. Viimeiseen kahdeksanteen kauteen puolestaan odotetaan vain kuutta jaksoa.Äänisuunnittelija Paula Fairfield on kuitenkin kertonut Vanity Fairin mukaan , että seitsemännen kauden viimeisen jakson, jonka mitta on 82 minuuttia, lisäksi voi olla, että kaikki viimeisen kauden kuusi jaksoa ovat yli 80 minuutin mittaisia. Tavallisesti jaksojen pituus on noin 60 minuuttia.Aivan pisimpien elokuvien mittoihin tuskin päästään, mutta monille varmasti liki puolentoista tunnin mittaiset eeppiset jaksot olisivat enemmän kuin tervetulleita.