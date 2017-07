YouTube uudisti Android TV -sovelluksen

Kyseessä on tietysti yksi YouTuben olennaisimmista käyttötarkoituksista, joten heikon sovelluksen olemassaolo on ihmetyttänyt monia. Uuden sovelluksen myötä tosin Google on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi suurempiin käyttöliittymäelementteihin ja videotoiston hallintaan.Videoiden ohjaaminen katselun ohessa on nyt helpompaa ja esimerkiksi kelaamisen ohessa näytetään nyt pienoiskuvia, joiden perusteella navigointi oikeaan paikkaan on helpompaa.Yksi merkittävä uudistus on tehty ärsyttävään autoplay-ominaisuuteen, joka aiemmin automaattisesti toisti seuraavan videon heti perään. Nyt automaattitoiston saa kokonaan pois päältä ja päällä ollessakin siinä on 5 sekunnin viive, jonka aikana toiston voi pysäyttää tai vaihtaa haluamaansa videoon.Kyseessä on ensimmäinen isompi päivitys noin vuoteen, joten Android TV -laitteen omistavat varmasti kiittävät ja kumartavat, että valituksia on ainakin jossain määrin kuunneltu. Mikäli päivitystä ei kuitenkaan vielä näy, niin sen voi hakea myös APK:na täältä