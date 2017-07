Tutkijat kehittivät lähes virrattoman lämpötila-anturin

Tutkijoilla on ollut päämääränä kehittää järjestelmiä, jotka vaativat vain minimaalisesti virtaa, jolloin niitä pystyttäisiin käyttämään yhtäjaksoisesti vuosia pienelläkin akulla. Tähän päästään tutkija Hui Wangin mukaan periaatteella, jota transistorisuunnittelussa yleensä pyritään välttämään.Huin mukaan transistorien pienentyessä niiden seinät ohenevat, jolloin elektronivuotoa voi tapahtua. Yleensä tämä on huono asia, mutta tässä tapauksessa sitä käytetään hyväksi. Tämän lisäksi virtaa säästetään tavalla, jolla anturi muuttaa lämpötilan digitaaliseksi tiedoksi.Lopputuloksena on lämpötilasensori, joka käyttää 628 kertaa vähemmän virtaa kuin nykykäytössä olevat virtapiheimmät sensorit. Tarkemmin sanottuna sensorin virrankulutus on noin 113 picowattia eli 0.000000000113 wattia.Sensorilla pystytään mittaamaan lämpötila -4 ja 104 Fahrenheitin välillä, joka tarkoittaa lämpötilaväliä -20 Celsius-asteesta aina 40 asteen lämpötilaan. Heikkouksista kerrotaan hieman hitaampi lukemien antotahti, joka tapahtuu noin kerran sekunnissa.Potentiaalia uudella sensorilla on monenlaisiin sovelluksiin, joista tietysti pienikokoinen elektroniikka ja mobiililaitteet ovat ehdottomasti yksi tärkeimmistä. Lämpötilaskaala soveltuu esimerkiksi ihmiskehon lämpötilan mittaamiseen, jossa ei ole myöskään haittaa hitaammasta mittauksesta.