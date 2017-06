Suomalainen IoT-startup aloitti myynnin, varasto myytiin liki loppuun päivässä

Ruuvi haki projektilleen rajoitusta 10 000 dollaria, joten tavoite saavutettiin peräti 17-kertaisesti. Tavoite oli täyttynyt vain muutamassa tunnissa.Eilen Ruuvi kertoi, että tuotteet on saatu myyntiin odotettua aikaisemmin ja ne ovat olleet eilisestä alkaen tilattavissa yrityksen verkkokaupasta . Nyt Ruuvin taustalla oleva Lauri Jämsä kertoo, että majakat ovat menneet niin hyvin kaupaksi, että varasto on pian tyhjillään.Seuraavaksi Ruuvi tähtää yksityishenkilöiden lisäksi yhä enemmän yritysasikkaisiin, joiden tilaukset voivat olla kerralla tuhansien yksiköiden suuruisia.RuuviTag on pienikokoinen Bluetooth 4.2 -majakka, johon on sisällytetty radiopiirien lisäksi sensoreita esimerkiksi lämpötilan, suhteellisen kosteuden, ilmanpaineen ja kiihtyvyyden mittaamiseksi. Niinpä siitä voi helposti luoda oman sääaseman tai vaikkapa fyysisen verkko-osoitteen esimerkiksi mainostustarkoituksiin.Avoimen lähdekoodin alusta puolestaan tarjoaa IoT-harrastelijoille mahdollisuuden olla mukana RuuviLab-yhteisössä ja luoda uusia ja käyttää jo olemassa olevia sovelluksia.