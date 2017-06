Tekeekö mieli sormispinneriä? Varo näitä malleja

Suurta hypeä osakseen saaneissa trendituotteissa on yksi iso ongelma: niiden markkinoille tuonnissa pidetään älytöntä kiirettä, joten laatukin on monesti sen mukaista. Tämä nähtiin tasapainoiluskoottereiden akkuongelmina ja nyt myös sormispinnereissä (fidget spinner).

Ainakin Michiganissa ja Alabamassa on raportoitu tapauksista, joissa sormispinneri on yllättäen syttynyt tuleen ja räjähtänyt . Suuremman luokan trendituotteeksi nousseita spinnereitä pusketaan markkinoille erilaisia nyt kovaan tahtiin ja tietysti yksinkertaisista mekaanisista laitteista on pitänyt tehdä myös Bluetoothilla ja pienillä akuilla varustetut mallit.Kova kiire ja akkua käyttävät tuotteet eivät sovi yhteen kovin hyvin, mistä Alabaman ja Michiganin tapaukset ovat oivia esimerkkejä. Akkujen laadunvalvontaan ei käytetä tarpeeksi resursseja, jolloin myyntiin päätyy mahdollisesti hengenvaarallisia tuotteita. Molemmat spinnerit sai yhdistettyä puhelimeen langattomasti Bluetoothin avulla ja sitä kautta spinnerin sisäänrakennetun kaiuttimen sai soittamaan musiikkia. Latauksessa olleiden sähkötyöt olivat kuitenkin sen verran laaduttomia, että laitteet räjähtivät kesken latauksen.