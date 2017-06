Yle Areena heivasi Flashin – Kauan kaivattu tekniikka otettiin käyttöön

Flash-pohjainen on toistin on ollut AfterDawninkin keskustelupalstoilla ikuinen purnaamisen aihe, joten ainakin tältä osin Ylen haukkuminen voidaan lopettaa. Jo aiemmin HTML5-toteutusta käytettiin Areenassa suorissa lähetyksissä, mutta suurin osa palvelun sisällöstä esitettiin kuitenkin näihin päiviin saakka Flash-toistimella. Päivityksen myötä Areenan katselu on aikaisempaa kevyempää ja se tekee palvelusta laitteistoriippumattoman – nettisivulta voi katsoa videoita vaikka iPhonella.Uudessa soittimessa käyttäjä voi asettaa haluamansa kuvanlaadun videolle. Asetus löytyy toisto-ohjelman oikeasta alareunasta (ratassymboli). Parhaimmillaan kuvanlaatu on uuden soittimen myötä Full HD-tasoista (1080p) – kaikkea sisältöä ei kuitenkaanole saatavilla Full HD -tasoisena.Lisäksi HTML5-soitin mahdollistaa Areenassa julkaistujen videoiden upottamisen ulkopuolisille verkkosivuille.