Canon esitteli uuden 6D-järkkärin, yksi merkittävä heikkous

Kameravalmistaja Canon on paljastanut yhtiön uusimman järjestelmäkameran. Canon EOS 6D Mark II on täysikokoisella kennolla (full-frame) varustettu järjestelmäkamera, joka on suunnattu "edistyneemmälle harrastelijalle" tai kenties (puoli)ammattilaiselle.

Edeltäjämalli EOS 6D:stä on parannettu monipuolisesti ja tarjolla on muun muassa liki kolmanneksen enemmän pikseleitä uudessa 26,2 megapikselin CMOS-sensorissa. Tämän lisäksi sisällä on uusi Digic 7 -kuvaprosessori, joka tarjoaa 6,5 kuvan jatkuvan sekuntinopeuden aina 150 JPEG-kuvaan tai 21 RAW-tiedostoon asti.Vaikka kakkosversio onkin parannus edeltäjään liki kaikin puolin, niin yksi ominaisuuspuute on jäänyt kaivelemaan monia. Uutuuslaitteen videokuvaustuki on varsin vajavainen, sillä se ei tue lainkaan 4K-kuvausta.Tietysti laite on tarkoitettu ensisijaisesti still-kuviin, joissa se loistaa, niin vuonna 2017 noin 2000 euron hinnalla (ilman linssejä) täytyisi saada myös 4K-videokuvauksen.Mikäli kuitenkin videokuvauksen kanssa ei ole niin väliä, niin Canon lupaa mm. 45 pisteen automaattitarkennuksen olevan entistä nopeampi ja tarkempi, paremman hämäräkuvauksen natiivin ISO 40 000 -asetuksen myötä sekä merkittäviä parannuksia uudessa taittuvassa kosketusnäytössä, joka tukee mm. tarkennusta ja kuvan ottamista kosketuksella.EOS 6D Mark II tukee WiFiä sekä nyt myös NFC- ja Bluetooth 4.0 -tiedonsiirtoa.Rungon hinta on Yhdysvalloissa 2000 dollaria ja Briteissä siitä joutuu maksamaan saman verran puntina. Suomen hinnoista ei ole vielä virallista tietoa, mutta edeltäjämallin 2499 euron hinta myyntiin saapuessaan lienee melko hyvä arvio.