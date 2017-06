Elisa Viihteen tarjonta täydentyy – Sisältää nyt C Moren

Elisa Viihde -palvelun valikoimiin on lisätty operaattorin ja MTV:n välisen yhteistyön myötä myös C More -suoratoistopalvelu. -palvelun valikoimiin on lisätty operaattorin ja MTV:n välisen yhteistyön myötä myös-suoratoistopalvelu.

Entuudestaan Elisa Viihteestä on löytynyt Aitio, Yle Areena, Ruutu+, Netflix ja HBO. C More -lisäyksen myötä Viihteestä löytyy siis kaikki suurimmat kotimaiset suoratoistopalvelut. C Moren kautta voi katsella kaikkia palvelun sisältöjä elokuvista sarjoihin ja urheilulähetyksiin.



– Televisiosisältöjä katsotaan nyt enemmän kuin koskaan, mutta niiden katselutavat ovat muuttuneet. Kuluttajat haluavat katsoa ohjelmansa silloin ja siellä kun se heille parhaiten sopii ja tätä Elisan kanssa tekemämme merkittävä yhteistyö konkretisoi. Elisa Viihteen C More -tilaajat saavat käyttöönsä nyt myös koko C More -viihdekirjastomme ja siten pystyvät nauttimaan elokuvistamme, sarjoistamme tai vaikka formulakisoista niin digitelevisiosta, tietokoneesta, tabletilta kuin kännykästäkin, kertoo MTV:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johannes Leppänen.