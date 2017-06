Super Nintendo tekee paluun! Tässä on SNES Classic Edition

Viime vuoden kesällä Nintendolta kuultiin jymyuutinen, sillä perinteikäs peliyhtiö kertoi tuovansa legendaarisen NES-pelikonsolin ja sille julkaistut pelit uudelleen saataville NES Classic Editionin muodossa. Konsolin suosio yllätti kaikki ja Suomessa kaikki halukkaat eivät edes saaneet sitä itselleen. Viime vuoden kesälläkuultiin jymyuutinen, sillä perinteikäs peliyhtiö kertoi tuovansa legendaarisen NES-pelikonsolin ja sille julkaistut pelit uudelleen saataville NES Classic Editionin muodossa. Konsolin suosio yllätti kaikki ja Suomessa kaikki halukkaat eivät edes saaneet sitä itselleen.

NES Classicin jatkoksi on esitelty – mikäpäs muukaan kuin – SNES Classic Edition. Tutummin Super Nintendona tunnettu konsoli on samankaltainen konsolituote kuin NES Classc, eli kyseessä on miniatyrisoitu versio alkuperäisestä 16-bittisestä konsolista. SNES Classicista löytyy valmiiksi ladattuna 21 alkuperäistä SNESille julkaistua peliä sekä kaksi johdollista ohjainta.



Mukana on esimerkiksi Super Mario World, Super Mario Kart, Legend of Zelda: A Link to the Past ja Super Metroid.



SNES Classic tulee myyntiin 29. syyskuuta. HIntaa konsolilla on Yhdysvalloissa 79,99 dollaria.