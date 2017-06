YouTubelta uusi virtuaalitodellisuusformaatti: VR180

Tämä tarkoittaa tietysti, että taaksepäin katsominen näissä videoissa ei ole mahdollista, koska kamerat osoittavat vain eteenpäin. Moniin kokemuksiin tämä on tosin varsin riittävä katselukulma. Mikäli käytössä ei ole VR-laitetta, niin video näkyy tavallisena YouTubessa.Teknologia tarjoaa 3D-kuvan, jota pystyy katselemaan mm. Cardboard, Daydream, Oculus ja PSVR-laitteistoissa, mutta mikä tärkeämpää, niin niiden luominen on todella helppoa. Videoiden tallentaminen VR180-kameralla onnistuu kuten millä tahansa muulla kameralla ja niiden koostamiseen voi pian käyttää tuttuja editointiohjelmia, ml. Adobe Premiereä.Googlen Daydream-tiimi on työskennellyt useiden kameravalmistajien (mm. Lenovo ja LG) kanssa, jotta markkinoille saataisiin VR180-teknologiaa tukevia kameravaihtoehtoja. Hinnat ovat Googlen mukaan tavallisten point-and-shoot-kameroiden kanssa samalla tasolla ja käyttäminenkin on yhtä helppoa.Kamerat saapuvat markkinoille tulevana talvena, mutta YouTubesta löytyy jo muutama video , jonka tekijät ovat saaneet Google prototyypin käyttöön. Tällaisesta esimerkki alla.