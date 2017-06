OLED-panelien suosio kasvaa, uusi haastaja korealaisvalmistajille

Älypuhelimissa OLED-paneelien suosio on ollut selvää jo pidemmän aikaa, ainakin Android-laitteissa, ja todennäköisesti parin kuukauden kuluttua myös Apple on hyväksynyt sen

Televisioissa kyseinen teknologia on hintansa puolesta kuitenkin pysynyt varsin pienenä vähemmistönä, mutta OLEDin kysyntä kasvaa kehittymisen myötä ja sen ovat ottaneet huomioon yhä useammat näyttövalmistajat.Nykyisistä OLED-paneelivalmistajista tietysti Samsung nousee esiin, sillä se on erityisesti älypuhelimissa tuonut jo vuosia OLED-teknologiaa esiin. Yhtiö kehittää luonnollisesti myös OLED-televisioita, joihin panostaa kovasti myös toinen korelaisvalmistaja LG.Nyt Sharp on tietojen mukaan liittymässä joukkoon. Ilmeisesti Foxconnin omistama näyttövalmistaja on huomannut valtaisan potentiaalin tulevina vuosina OLED-televisiossa ja haluaa osan kasvavasta kakusta itselleen. Japan Timesin mukaan Sharp sijoittaa noin 500 miljoonaa euroa kahteen OLED-tuotantolaitokseen, joiden tuotannon odotetaan alkavan ensi vuoden keväällä tai alkukesästä. Huhujen mukaan toinen tuotantolaitoksista on tarkoitettu pienempien, esimerkiksi läppäreiden ja älypuhelinten OLED-näyttöjen kehittämiseen ja toinen puolestaan täysin OLED-televisioihin.