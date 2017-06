Teslalla käynnissä yllättävä projekti – Aikoo haastaa Spotifyn

Sähköautoyritys on nimittäin Re/coden mukaan käynyt neuvotteluita levy-yhtiöiden kanssa suoratoistopalvelun lanseeraamiseksi. Ajatuksena on tietysti se, että Teslan omistajat voisivat popittaa lempimusiikkiaan Teslan oman palvelun kautta, eikä heidän tarvitsisi turvautua Spotifyn, Applen tai Googlen palveluihin.Re/coden jutusta ei kuitenkaan selvinnyt minkälaista liiketoimintamallia Tesla on palvelulleen harkinnut. Saisiko Teslan auton omistaja palvelun ilmaiseksi käyttöönsä vai joutuisiko hän maksamaan siitä kuukausimaksua? Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi, sillä Tesla aikoo tuoda tarjolle useampia erilaisia tilausluokkia – joukossa on Pandora-tyylinen algoritmipohjainen nettiradio.