Microsoft myönsi – Kytki virustorjunnan pois päältä

Microsoft on puolustautunut syytöksiltä sillä, että sen tavoitteena on pitää Windows-käyttäjien tietoturvasta huolta. Blogikirjoituksessaan Microsoft myöntää , että se on sulkenut tiettyjen tietoturvaohjelmistojen osia Windows-päivitysten myötä. Ajatuksena on varmistaa kolmansien osapuolien ohjelmistojen ja uuden Windows-version välinen yhteensopivuus.Suurin osa tietoturvaohjelmista on yhteensopivia uusimman Windowsin kanssa, mutta Kasperskyn ohjelmiston kanssa on ilmeisesti käynyt niin, että yhteensopivuutta ei olla pystytty varmistamaan, joten Windows on sulkenut ohjelman toiminnan siksi aikaa että tietoturvasovellus päivitetään uuteen ja yhteensopivaan versioon. Microsoft estää tietoturvaohjelman toiminnan siis vain väliaikaisesti, mutta se Kasperskyllä ei olla toiminnasta silti tykätty.Kolmannen osapuolen ohjelmiston ollessa poissa päältä, Windowsia suojaa käyttöjärjestelmästä löytyvä Windows Defender -ohjelmisto.