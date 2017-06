Game of Thrones jatkuu ensi kuussa – uusi traileri julkaistu

Game of Thrones -sarjan seitsemännen tuotantokauden toinen traileri on julkaistu.Sarjan seitsemäs tuotantokausi koostuu seitsemästä jaksosta. Ne perustuvatTulen ja jään laulu -fantasiakirjasarjan vielä julkaisemattomiin The Winds of Winter- ja A Dream of Spring -kirjoihin, mutta sisältävät myös paljon kirjojen ulkopuolista materiaalia. Uusinä näyttelijöinä mukaan liittyvät uudella tuotantokaudella mm.jaSarjan toiseksi viimeinen tuotantokausi käynnistyy 16. heinäkuuta. Kuukausi sitten julkaistun ensimmäisen trailerin voi katsoa YouTubesta