Eikö Game of Thrones kiinnosta? Netflixin ensi kuun alkuperäissisältö tarjoaa vaihtoehtoja

Ensi kuun odotetuin televisiosarja on tietysti Game of Thronesin uusin kausi – Ensi kuun odotetuin televisiosarja on tietysti Game of Thronesin uusin kausi – katsoithan uuden trailerin . Maailman suosituin televisiosarja tekee paluun toiseksi viimeistä kertaa ja tälläkin kertaa suosio on tietysti taattu. Mikäli kuitenkin GoT ei ole tarpeeksi, tai ehkäpä sarja ei edes kiinnosta, niin Netflix tarjoaa valtaisan määrän uutta katsottavaa ensi kuussa.

Netflix tuo joka kuukausi melkoisen vakuuttavan kattauksen uutta sisältöä, eikä heinäkuu eroa tietysti joukosta. Tulossa on komediaa, animaatiota, dramaa ja perheohjelmia monessa muodossa.



Netflixiltä tulee ensi kuussa kaikkiaan seitsemän uutta televisiosarjaa. The Standups on koomikoiden täyttämä puolen tunnin spektaakkeli, joka tulee Netflixiin kuusiosaisena. Tämän lisäksi tulossa on klassikkopeliin perustuva animaatiosarja Castlevania, Key & Peelen Keegan-Michael Keyn tähdittämä komedia Friends from College, perheohjelma The Worst Witch sekä Jason Batemanin tähdittämä draama Ozark, jossa perhe pakenee huumerinkiä.



Luonnollisesti uusien televisiosarjojen lisäksi moni tekee myös paluun uusilla kausilla ja tarjolla on myös uusia elokuvia, dokumentteja ja standup-spesiaaleja. Komedia-spesiaaleista tulee mm. Ari Shaffirin, Aditi Mittalin sekä Joe Manden standupit, elokuvista puolestaan draamakomedia To the Bone ja Sundance-festivaalilla menestynyt komedia The Incredible Jessica James sekä dokumenteista korallien maailmaan uppoutuva Chasing Coral.



Mitä tulee alkuperäistuotannon ulkopuolisiin uusiin elokuviin, niin tarjolle tulee mm. E.T., Titanic sekä viime vuoden Star Wars -hitti Rogue One: A Star Wars Story.