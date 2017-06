Googlelle tulossa jättimäinen sakko? EU tutkinut asiaa jo 7 vuotta

Googlelle voi olla tiedossa EU:lta melkoinen mätky hakupalveluiden kilpailulainsäädännönvastaisen toiminnan takia, voi olla tiedossa:lta melkoinen mätky hakupalveluiden kilpailulainsäädännönvastaisen toiminnan takia, kertoo Financial Times . EU:lla on käynnissä myös erillinen Androidin kilpailulainsäädännölliseen toimintaan liittyvä tutkinta.

EU:n näkemyksen mukaan Google on epäreilulla tavalla ohjannut hakukoneen käyttäjiä sen omaan Google Shopping -kauppapalveluun kilpailevien palveluiden kustannuksella. Sakkoja toiminnasta voi tulla yli miljardi euroa, mikä olisi enemmän kuin mitä EU langetti Intelille vuonna 2009. Julkisuuteen päätös tulee tulevien viikkojen aikana.



Euroopassa on aktivoiduttu muutoinkin tarkastelemaan amerikkalaisten IT-yritysten toimintaa unionin alueella. Esimerkiksi Applelta vaaditaan 13 miljardin euron sakkoa laittoman valtionavun vastaanottamisen takia.



Googlen toimintaa on tutkittu EU:ssa jo seitsemän vuoden ajan, joten päätöksiä asiassa pitäisi hiljalleen jo tullakin.