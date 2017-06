Amazon potkii ruoan nettikaupan liikkeelle? Teki jättimäisen yritysoston

Verkkokauppa on muuttanut kauppa- ja palvelusektoria viimeisen 20 vuoden aikana runsaasti ja ruokakauppa on oikeastaan ainoa linnake, jonka perusliiketoimintaa Internet-vallankumous ei ole pystynyt muuttamaan. Amazon tuntuisi kuitenkin uskovan vahvasti, että tämäkin linnake murtuu pian ja sillä saattaa olla tarjota Whole Foodsin kehittämisen kannalta lisäarvoa runsaasti tuovia ratkaisuja.Amazon on esimerkiksi esitellyt ruokakauppakonseptia, jossa ei olisi lainkaan jonoja tai kassoja . Asiakas käytännössä rekisteröityy puhelimella kauppaan, kerää ostokset kassiin ja lähtee pois. Kerätyt tuotteet tunnistetaan automaattisesti ja ostokset laskutetaan automaattisesti asiakkaan poistumisen yhteydessä.Lisäksi Amazonilla on oma Fresh-ruokakyydityspalvelu, jota pystytään todennäköisesti kehittämään eteenpäin Whole Foods -kaupan myötä.