Spotify paisuu kuin pullataikina – Jo yli 140 miljoonaa käyttäjää

on paljastanut uutta väliaikatietoa sen käyttäjämäärien kehityksestä. Tuoreimpien tietojen mukaan suoratoistomusiikkia kuuntelee Spotifyn kautta kuukausittain yli 140 miljoonaa käyttäjää. Mukana on niin ilmaispalvelun kuin maksullisen Premium-tilauksen käyttäjät.

Se miten 140 miljoonaa käyttäjää jakaantuu eri maksuluokkien välillä, ei paljastettu. Aiemmin keväällä Spotify kuitenkin kertoi että sillä on yli 50 miljoonaa Premium-asiakasta ympäri maailmaa. Viime vuoden kesäkuussa Spotify kertoi käyttäjämääräkseen 100 miljoonaa, joten vuoden aikana uusia käyttäjiä on virrannut palveluun 40 miljoonaa kappaletta.Keväällä Netflix kertoi sen palvelulla olevan 99 miljoonaa käyttäjää. Tosin videopalvelu on saatavissa vain kuukausimaksullisena versiona, joten lukujen vertaaminen Spotifyn lukemiin on hieman epäreilua. Spotifyn tärkein kilpailija on Apple Music, jolla on viimeisimpien ilmoitettujen lukujen mukaan 27 miljoonaa maksavaa asiakasta.Spotifyn kiinnostavuus voi lisääntyä nyt kun Taylor Swiftin musiikkikin löytyy palvelusta