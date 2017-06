Atari-pomo vahvistaa: Uusi pelikonsoli työn alla

Mitään vahvistusta kuitenkaan laitteesta ei yhtiöstä annettu, eikä video varsinaisesti lupaa mitään. Nyt kuitenkin Atarin toimitusjohtaja Fred Chesnais on tullut julkisuuteen ja vahvistanut , että yhtiö on todella kehittämässä uutta laitetta.Tuleva laita on pelikonsoli, mutta tässä vaiheessa yksityiskohdat ovat pitkälti videon tarjoamissa kuvissa. Jotain sentään paljastettiin: kyseessä on PC-pohjainen konsoli, joka ei sinänsä yllättä. Videon mukaisesti puupanelointi tosiaankin siis löytyy myös uudesta laitteesta, kuten vuosikymmenien takaisesta konsolistakin, mutta täysin laitteen kokoonpanoa tai ulkonäköä ei ole vielä finalisoitu.