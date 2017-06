Facebook toi GIF-animaatiot kommentteihin

Yhtiö on jo aiemmin mahdollistanut GIF-animaatioiden jakamisen ainakin Messenger-pikaviesteissä. Muun muassa Giphy-palvelun kautta saatavat animaatiopätkät voi nyt jättää myös kaikkiin tilapäivitysten kommenteihin.Facebookin mukaan lisäämisen taustalla on formaatin 30-vuotisen taipaleen juhliminen. GIF-animaatioihin pääsee nyt käsiksi helposti kommenttilaatikon oikeasta reunasta, jossa se on lisätty kuvan ja tarran valinnan väliin.Facebook lupaa myös uusia GIF-animaatioita, joita on tehty yhteistyössä internet-julkkisten kanssa. 20 Giphyn julkaisemaa uutta animaatiota löytyy hakusanalla #GIFparty ja niissä esiintyy mm. DNCE, Logan Paul, Amanda Cerny ja DREEZY.