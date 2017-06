Tässä ovat Nintedon tärkeimmät E3-pelijulkistukset

Pelimessu E3 on parhaillaan käynnissä Yhdysvaltain länsirannikolla ja jo eilen suurista peliyhtiöistä kuultiin isoja uutisia. Niinpä nyt onkin hyvä ottaa katsaus Nintendon eiliseen tilaisuuteen ja sen antiin. Pelimessu E3 on parhaillaan käynnissä Yhdysvaltain länsirannikolla ja jo eilen suurista peliyhtiöistä kuultiin isoja uutisia. Niinpä nyt onkin hyvä ottaa katsaus Nintendon eiliseen tilaisuuteen ja sen antiin.

Japanilaisyhtiön fokus oli tietysti uutuuskonsoli Switchissä, jolle odotettiin uusia pelejä Nintendon laatubrändeistä. Nintendo vastasikin julkistamalla uuden Metroid Prime 4 -pelin Switchille. Klassikkopelisarja saa siis jatkoa Nintendon uudella konsolilla, mutta yhtiöllä oli paljon muutakin kerrottavaa.



Switchille tämän lisäksi julkistettiin myös Yoshi-tasohyppely, Kirby 2 -peli, joka tarjoaa co-op-henkistä toimintaa, tietoja tulevasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild -lisäosista ja kerrottiinpa jopa Switch-yksinoikeudella julkaistavasta uudesta Pokémon-pelistäkin. Switchille on tulossa loppuvuodesta myös mm. Xenoblade Chronicles 2 ja Fire Emblem Warriors.



Nintendo paljasti myös, että Super Mario Odyssey saapuu 27. lokakuuta ja tulossa on myös Switch-versio Rocket League -pelistä. Muihin julkistuksiin lukeutui mm. 3DS:lle saapuva Metroid: Samus Returns.