Sony yhdistää mobiilipelaamisen PS4:ään

Sony esitteli E3-pelimesuilla PlayStation 4:lle suunnitellun uuden PlayLink-ominaisuuden, jonka avulla omasta mobiililaitteesta voi tehdä PS4-pelien second screenin. Puhelimen ja tabletin kautta pääsee vuorovaikuttamaan pelien kanssa, eikä ohjaamiseen tarvita lainkaan varsinaista peliohjainta.

Palvelu toimii Android- ja iOS-laitteilla, joten vanhojen Lumia-puhelimien omistajille Sonylta ei heru rakkautta. Järjestelmän kautta pelattavat pelit eivät luonteeltaan ole erityisen haastavia, vaan kokemus sopii paremmin kevyeeseen casual-pelaamiseen. PlayLink tulee saataville ainakin That's You -tietovisapelille, Hidden Agenda -draamapelille, Frantics, Knowledge is Power ja Singstar Celebration -laulupelille.



That's You! -peli tulee ensimmäisenä saataville, heinäkuun 4. päivänä.