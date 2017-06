Piraattikirjeiden tehtailu vaikeutuu? Markkinaoikeus esti tietoluovutuksen

Markkinaoikeudelta on vihdoin saatu linjanveto tekijänoikeuslain 60a §:n tulkintaan, Markkinaoikeudelta on vihdoin saatu linjanveto tekijänoikeuslain 60a §:n tulkintaan, uutisoi Iltalehti . Pykälän mukaan tekijän oikeuksien omistajilla on oikeus selvittää IP-osoitteen omistajan yhteystiedot, mikäli osoitteen kautta saatetaan luvattomasti merkittävästi tekijänoikeuden alaista sisältöä.

Tuhannen taalan kysymys Hedman Partnersin ja muiden piraattikirjetehtailijoiden bisneksessä on ollut se, että mitä laissa tarkoitettu "merkittävissä määrin" käytännössä tarkoittaa, eli milloin jakaminen on merkittävää ja milloin ei. Parin viime vuoden aikana IP-osoitteiden omistajatietoja on selvitetty markkinaoikeuden kautta tuhansittain, mutta silti merkittävyydelle ei ole saatu kunnollista määritelmää.



Markkinaoikeus on nyt antanut päätöksen asiassa, jossa tekijänoikeuden haltija vaati DNA:ta luovuttamaan sen asiakkaan yhteystiedot. Henkilöä epäiltiin elokuvan jakamisesta vertaisverkossa.



Päätöksen mukaan sille jätetyn aineiston perusteella elokuvaa oli tosiaan jaettu, mutta markkinaoikeuden näkemyksen mukaan ei ollut kuitenkaan syytä epäillä, että jakaminen olisi ollut laajuudeltaan merkittävää. Aineistosta ei selvinnyt kuinka laajasti elokuvaa oli jaettu tai kuinka pitkään. Loukkaus jäi näin ollen vähäiseksi, eikä DNA:n tarvitse luovuttaa IP-osoitteen omistajan yhteystietoja.



Asianajotoimistojen pitää siis jatkossa todistaa jakamisen merkittävyys aikaisempaa täsmällisemmin ja kerätä enemmän aineistoa jakamisesta. Tämä saattaa hillitä piraattikirjeiden tehtailua.



AfterDawn kysyi aiemmin keväällä markkinaoikeudelta tarkempaa selvitystä siitä, että miten "merkittävä jakaminen" käytännössä määritellään päätöksiä tehdessä. Saimme seuraavan vastauksen Ville Parkkarilta kysymyksiimme:



Ratkaistessaan tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisia hakemusasioita markkinaoikeus laatii jokaisen ratkaisun osalta perustellun päätöksen. Kaikki päätöksen perustelut on ilmoitettu päätöksessä. Ratkaisu ei perustu seikkoihin, sisäiseen määrittelyyn, tulkintatapaan tai muuhun perusteen, jota ei olisi ilmoitettu päätöksessä.