Apple vahvisti salaisen hankkeensa – Kyseessä on kaikkien tekoälyprojektien äiti

Applen toimitusjohtaja Tim Cook vahvisti toimitusjohtajavahvisti uutistoimisto Bloombergille , että yhtiö kehittää tällä hetkellä autonomisesti ajavat autot mahdollistavaa teknologiaa. Cookin mukaan kyseinen hanke on yhtiön sisällä "kaikkein tekoälyprojektien äiti", joten kyseessä on todella suuren mittaluokan tuotekehityshanke.

Cook ei suostu kommentoimaan yhtiön kaupallistamissuunnitelmia, mutta ilmeisesti oman auton kehitys ei enää ole Applen fokuksessa. Sen sijaan yhtiö saattaa panostaa omaan autojen tekoälyalustaan, jota lähdetään viemään eteenpäin kyytijakamisen kautta.



Ainakin Cookin mielestä koko autoteollisuus on suuren murroksen edessä, missä autonomisesti ajavat autot on yksi kolmesta isosta trendistä. Kaksi muuta ovat edellä mainittu kyytien jakaminen (ride sharing) ja voimanlähteen vaihtuminen bensiinistä sekä dieselistä sähköön. Apple on mukana kyytijakamisessa kiinalaisen Didi Chuxing -yrityksen osakkaana.