Tässä on maailman tehokkain pelikonsoli – Xbox One X

Microsoftin Project Scorpio -pelikonsolilla on vihdoin kaupallinen nimi, kyseessä on Xbox One X. Uuden 4K-pelaamiseen tarkoitetun konsolin yksityiskohtaiset -pelikonsolilla on vihdoin kaupallinen nimi, kyseessä on. Uuden 4K-pelaamiseen tarkoitetun konsolin yksityiskohtaiset tekniset tiedot paljastettiin jo keväällä suurelle yleisölle

Ulkonäöllisesti Xbox One X ei poikkea mitenkään mahdottomasti edellisistä Xbox One -konsolista ja liitännätkin ovat pysyneet samanlaisina, joten kaikki nykyiset Xbox Onelle suunnitellut lisälaitteet toimivat myös Xbox One X:n kanssa. Xbox One X tulee myyntiin 7. marraskuuta ja konsolin suositushinta on 499 dollaria.



Scorpiosta löytyy kuuden teraflopsin edestä graafista laskentasuorituskykyä, mikä tekee siitä markkinoiden tehokkaimman pelikonsolin. Taustalta löytyy AMD:n rautaa, mutta grafiikkaprosessoria on kustomoitu Microsoftin käyttötarpeisiin sopivammaksi. Konsolista löytyy Ultra HD Blu-ray -soitin, joten sillä voi katsella optisilla medioilla 4K-tasoisia elokuvia.