Minecraft päivittyy syksyllä 4K-tarkkuuteen

Minecraft on saamassa ison grafiikkapäivityksen, jonka myötä pelin ilmettä viedään aiempaa realistisempaan suuntaan. Fanien ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että legendaarisen pikselöity grafiikka olisi häviämässä, vaan realistisuutta lisätään lähinnä tekstuuripäivityksillä, valaistusefekteillä ja heijastusefekteillä.

Xbox One X:n esittelyn yhteydessä julkistettu Super Duper Graphics Pack -päivitys pitää sisällään luonnollisesti myös 4K-grafiikat Minecraftiin. Lisäksi erillinen Better Together Update tuo mukanaan alustariippumattomuuden, joten Minecraftin online-pelaajat voivat olla yhteydessä toisiinsa riippumatta siitä, millä alustalla he peliä pelaavat (Xbox, Nintendo Switch, mobiililaitteet)