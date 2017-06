Yritysten asiakaspalvelu muutoksessa – Apple aikoo kaapata sen itselleensä

Pikaviestipalveluista on tulossa entistä keskeisempi työkalu yritysten asiakaspalvelun viestintäkanavana. Facebook on jopa muuttamassa WhatsAppin koko liiketoimintamallin juuri yrityksille myytävien viestintäpalveluiden ympärille. Apple on myös ottamassa osaa tähän leikkiin iMessage-palvelulle tarkoitetun Business Chatin muodossa. Pikaviestipalveluista on tulossa entistä keskeisempi työkalu yritysten asiakaspalvelun viestintäkanavana. Facebook on jopa muuttamassakoko liiketoimintamallin juuri yrityksille myytävien viestintäpalveluiden ympärille. Apple on myös ottamassa osaa tähän leikkiin iMessage-palvelulle tarkoitetun Business Chatin muodossa.

Business Chat ei päässyt WWDC:ssä kunnolla parrasvaloihin, mutta se on siitä huolimatta osa kehittäjille suunnattua ohjelmasisältöä. Palveluun mukaan liittyvien yritysten kohdalla näkyy Siri-, Spotlight- ja Kartat-hakujen yhteydessä suora linkki yrityksen chat-kanavaan, jonka kautta ihmiset voivat ottaa yhteyttä yritykseen. Näin ollen yrityksille ei välttämättä tarvitse soitella tai lähettää sähköposteja.



Viestinnässä asiakkaan on aina aloitettava keskustelu, joten yritykset eivät voi käyttää sitä spämmäämiseen. Keskustelun luomisen jälkeen yritykset voivat järjestää ajanvarauksia, myydä / markkinoida tuotteita, lähettää yrityksen toimintaan liittyviä ilmoituksia ja niin edelleen. Business Chat on rakennettu yhteensopiviksi LivePersonin, Nuancen, Genesysin ja Salesforcen tarjoamien palveluiden kanssa.